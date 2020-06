Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Al-Khelaïfi et le Qatar en guerre contre le projet de Boudjellal ?

Publié le 30 juin 2020 à 11h45 par La rédaction

Alors que depuis quelques jours Mourad Boudjellal évoque un projet de reprise pour l’OM, la perspective de voir ce rachat aboutir ne semble pas réjouir tout le monde.

Depuis vendredi dernier et l’annonce tonitruante de Mourad Boudjellal sur une possible reprise de l’OM par des capitaux venus du Moyen-Orient, le projet fait beaucoup parler. Jour après jour, l’ancien président du RCT continue de dévoiler les contours du projet de rachat du club phocéen qui serait piloté par l'homme d'affaire franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Toutefois, ces annonces ont reçu un accueil partagé. En effet, d’un côté, cela suscite excitation et enthousiasme auprès de nombreux supporters marseillais, mais de l’autre, certains grincent des dents.

Al-Khelaïfi pas enchanté par le projet de Mourad Boudjellal