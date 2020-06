Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolonger Kurzawa, un choix par défaut pour Leonardo ?

Publié le 30 juin 2020 à 12h30 par T.M.

Ce lundi, le PSG a donc officialisé la nouvelle : Layvin Kurzawa a prolongé son contrat de 4 ans. L’aventure va donc se poursuivre pour l’international français. Mais comment expliquer ce choix de Leonardo, qui n’était pas prévu initialement ?

Ce n’était pas prévu, mais c’est désormais officiel, Layvin Kurzawa sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine. Proche d’un départ vers la Juventus en janvier dernier, le Français était resté. Toutefois, alors que le latéral gauche était en fin de contrat, Leonardo n’avait pas l’intention de le prolonger, envisageant de le remplacer par Alex Telles (Porto) ou encore Theo Hernandez (Milan AC). Un énorme retournement de situation est finalement arrivé. En effet, ce lundi, le PSG a annoncé la prolongation de Kurzawa pour les 4 prochaines années. De quoi ravir le principal intéressé, qui a notamment lâché sur les réseaux sociaux : « Je suis très heureux de prolonger avec le PSG, des échéances importantes vont arriver : les 2 coupes nationales et la Champions League. Nous avons de quoi écrire l’histoire du club cette année ».

Un choix économique…

Cela a donc dû en surprendre plus d’un, mais Layvin Kurzawa va bien rester au PSG. Ce mardi, L’Equipe dévoile d’ailleurs le pourquoi du comment de cette prolongation. Ainsi, selon le quotidien sportif, cela serait notamment pour des raisons financières. Alors que Leonardo cherchait bien initialement un nouvel arrière gauche pour venir concurrencer Juan Bernat, recruter un joueur à ce poste avec un certain prix. Pour Alex Telles, il fallait notamment compter 40M€, le montant de sa clause libératoire. Et du côté de Porto, on n’était pas prêt à négocier. Le PSG a donc dû se faire une raison pour le Brésilien, mais aussi pour le poste d’arrière gauche en général. En effet, devant également recruter un arrière droit (pour remplacer Thomas Meunier) et un défenseur central (pour remplacer Thiago Silva et Tanguy Kouassi), Leonardo a donc choisi d’économiser sur la venue d’un remplaçant à Kurzawa, préférant alors le prolonger. Et même si l’international français va aussi être augmenté, cela coûtera toujours moins cher que de faire venir un nouveau joueur.

