Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Clément Lenglet sur son avenir !

Publié le 30 juin 2020 à 9h30 par T.M.

Annoncé sur les tablettes de l’Inter Milan dernièrement, Clément Lenglet s’est livré sur son avenir au FC Barcelone.

Ce lundi, le FC Barcelone a officialisé le premier gros deal de l’été avec l’échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Le club catalan enregistre donc une recrue pour la saison prochaine, tout en récupérant un peu plus de 10M€ dans l’affaire. Une rentrée d’argent qui va faire du bien aux caisses blaugrana, mais pour financer le reste du recrutement et notamment l’arrivée de Lautaro Martinez, le Barça est toujours à la recherche d’argent. Pour cela, sauf quelques exceptions, tous les joueurs seraient placés sur la liste des transferts. C’est ainsi que Clément Lenglet a notamment été annoncé dans le viseur de l’Inter Milan il y a quelques semaines. Faut-il donc s’attendre à un départ de l’international français, pourtant bien intégré en Catalogne ?

« Je suis très heureux à Barcelone »