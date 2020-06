Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 30 juin 2020 à 9h00 par T.M.

A l’instar de l’été dernier, l’avenir de Paul Pogba anime à nouveau le marché des transferts. Toutefois, du côté de Manchester United, un départ du Français ne semble toujours pas d’actualité, à moins que…

Débarrassé de ses pépins physiques, Paul Pogba peut à nouveau montrer toute l’étendue de son talent sur les pelouses. Lors des derniers matchs, le joueur de Manchester United a fait forte impression. Mais ces rencontres seraient-elles les dernières du Français avec les Red Devils ? Son avenir anime à nouveau la rubrique mercato, étant notamment envoyé à la Juventus et au Real Madrid. Après l’échec de l’été dernier, Zinedine Zidane attendrait toujours son compatriote au sein de la capitale espagnole. Pogba n’ayant plus qu’un an de contrat, le moment pourrait être idéal pour partir, mais Manchester United dispose d’une option pour prolonger d’un an le milieu de terrain. Et dans le nord de l’Angleterre, la porte ne serait pas vraiment ouverte pour une telle opération.

Une contre-partie intéressante pour Paul Pogba ?