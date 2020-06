Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Solskjær prévient Zidane pour Pogba !

Publié le 27 juin 2020 à 22h30 par A.C.

Ole Gunnar Solskjær, coach de Manchester United, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Paul Pogba.

Paul Pogba est peut-être le sujet préféré des rubriques mercato. L'avenir du champion du monde fait toujours beaucoup parler. Après son départ raté de Manchester United l’été dernier, il intéresse toujours Zinedine Zidane au Real Madrid, mais surtout la Juventus. A Turin, on rêve en effet d’un retour de Pogba, qui avait littéralement explosé sous le maillot bianconero avant de partir vers l’Angleterre, en 2016. Plusieurs sources outre-Manche assurent toutefois que, si le joueur songeait toujours à un départ, il devrait finalement rester à Old Trafford une saison de plus.

« Nous voulons garder Paul Pogba »