Mercato - PSG : Une arrivée au PSG ? La réponse de ce joueur du Barça !

Publié le 30 juin 2020 à 8h15 par T.M.

Supporter du PSG quand il était plus jeune, Clément Lenglet s’est confié sur une arrivée au sein du club de la capitale. Et pour le joueur du FC Barcelone, cela ne semble pas être d’actualité.

Depuis 2017 et le transfert de Neymar du FC Barcelone vers le PSG, c’est la guerre entre les deux clubs. Les relations sont tendues et chaque club essaye de mettre un peu plus en difficulté son homologue. Ainsi, le club catalan a notamment essayé de recruter Marco Verratti ou Marquinhos ces derniers mois, cherchant également toujours à faire revenir Neymar. De son côté, les Parisiens se sont quelque peu vengés en réussissant à chiper Xavi Simons. Mais d’autres joueurs pourraient-ils lquitter e Camp Nou pour le Parc des Princes ? Alors que le nom d’Ivan Rakitic revient souvent, la question a été posée à Clément Lenglet.

« Depuis que je suis devenu professionnel, tout a évolué »