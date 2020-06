Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Setién évoque le clash entre Messi et son adjoint !

Publié le 29 juin 2020 à 15h00 par A.D.

Alors que la relation entre Quique Setién et son vestiaire serait de plus en plus tendue, Lionel Messi aurait eu une prise de bec avec Eder Sarabia. Le coach du FC Barcelone est revenu sur cet échange musclé entre son capitaine et son adjoint.

Rien ne va plus au FC Barcelone. Depuis la reprise de la saison, le club catalan a déjà perdu quatre points précieux dans la course pour le titre avec le Real Madrid. En cinq rencontres, les hommes de Quique Setién ont enregistré deux matchs nuls : contre Séville le 19 juin (0-0) et face au Celta Vigo samedi (0-0). Des contre-performances qui fragilisent le coach du FC Barcelone. En effet, Quique Setién ne bénéficierait plus de la confiance de son vestiaire et selon Rubén Uría, journaliste chez Goal , il ne devrait plus être l'entraineur du Barça la saison prochaine. Si la relation entre Quique Setién et ses joueurs seraient loin d'être au beau fixe, son adjoint ne semblerait pas avoir davantage de crédit. Lors d'une pause fraicheur sur la pelouse du Celta Vigo, les caméras de Movistar ont filmé un échange particulièrement animé entre Lionel Messi et Eder Sarabia. Ce qui n'a pas manqué d'affoler la presse espagnole.

«Rien de spécial, une simple indication»