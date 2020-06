Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Luis Suarez s'en prend à Quique Setién !

Publié le 28 juin 2020 à 20h00 par A.D.

Alors que le FC Barcelone a fait match nul contre le Celta Vigo ce samedi, Luis Suarez a pointé directement du doigt son entraineur Quique Setién.

Ce samedi, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse du Celta Vigo. Malgré le doublé de Luis Suarez, le Barça n'a pu faire mieux qu'un match nul (2-2). Un résultat qui met le club catalan dans une situation très complexe dans la course pour le titre. En effet, en cas de victoire face à l'Espanyol ce dimanche soir, le Real Madrid reprendra sa place de leader et avec deux points d'avance. Selon les informations de Marca , Quique Setién ne bénéficierait plus de la confiance de son vestiaire et serait désormais en danger quant à son avenir. Pour ne pas arranger les affaires du coach du Barça, Luis Suarez l'a tenu responsable de la contre-performance contre le Celta Vigo et des difficultés du club à l'extérieur.

«Les entraineurs doivent analyser ces situations»