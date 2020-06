Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le message fort du Barça pour Antoine Griezmann

Publié le 24 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’est pas vraiment en réussite. Le Français peut toutefois compter sur le soutien de sa direction.

Recruté pour 120M€ l’été dernier, Antoine Griezmann était attendu au tournant au FC Barcelone. Alors que tout le monde s’impatientait à l’idée de voir le Français combiner avec Lionel Messi, le résultat est très loin de celui espéré. En effet, le champion du monde rencontre de grandes difficultés depuis son arrivée en Catalogne. Sur le terrain, les performances sont loin d’être à la hauteur et cela suscite forcément de nombreuses interrogations. Alors que Griezmann va vite devoir réagir, sous peine d’aggraver son cas, la direction du Barça est toujours derrière lui en cette période compliquée.

Griezmann n’est pas attendu « dans les petits matchs »