Barcelone : Setién envoie un message à Messi

Publié le 18 juin 2020 à 23h10 par La rédaction

En déplacement à Séville avec le FC Barcelone vendredi prochain, Lionel Messi aura l’occasion de marquer un 700e but sous les couleurs du club catalan depuis son arrivée en 2005. Quique Setién croise les doigts !