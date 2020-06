Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane répond à James Rodriguez !

Publié le 25 juin 2020 à 13h00 par B.C.

Alors que James Rodriguez a ouvert la porte à un départ cet été, Zinedine Zidane a évoqué sa situation au Real Madrid ce mercredi, après la victoire de son équipe contre Majorque.

De retour au Real Madrid l'été dernier après un prêt de deux années au Bayern Munich, James Rodriguez peine toujours autant à convaincre Zinedine Zidane qu'il a sa place chez les Merengue . Sous contrat jusqu'en juin 2021, James Rodriguez a clairement ouvert la porte à un départ cet été dans des propos accordés cette semaine à Gol Caracol : « On ne sait pas ce qu'il se passera à l'avenir, mais s'ils me donnent le choix, je choisirais un club où je pourrais montrer ce que je sais faire ». De nouveau sur le banc ce mercredi pour la réception de Majorque (2-0), James Rodriguez n'est même pas entré en jeu, et son cas a été évoqué par Zinedine Zidane dans sa conférence de presse d'après-match.

« James est un joueur comme les autres »