Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision forte d'Eyraud pour Valère Germain ?

Publié le 30 juin 2020 à 14h45 par La rédaction

N'ayant plus qu'un an de contrat à l'OM, Valère Germain (30 ans) serait plus que jamais poussé vers la sortie par la direction marseillaise.

Alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2021, Valère Germain est incertain quant à son avenir. Malgré ses 30 apparitions cette saison, principalement sur le côté droit de l’attaque pour pallier l’absence de Florian Thauvin, l’attaquant marseillais n’a pas été transcendant. Auteur de 2 buts et de 5 passes décisives, Germain pourrait d'ailleurs être vendu par l'OM cet été. Cependant, l’ancien Monégasque ne compterait pas quitter l'OM cet été, souhaitant aller jusqu’à la fin de son contrat. « Serai-je toujours ici la saison prochaine ? Je le pense », avait-il déclaré en mai dernier.

Germain poussé vers la sortie