Mercato - OM : À quoi joue Eyraud avec Florian Thauvin ? 

Alors que Florian Thauvin a assuré qu’il comptait vivre la Ligue des champions avec l’OM la saison prochaine, le club phocéen n’a toujours pas approché son entourage pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021. L’OM peut-il se permettre dans ce contexte économique de laisser Thauvin partir libre ?

Lors d’un live Instagram avec Malik Bentalha en avril dernier, Florian Thauvin n’avait pas fait de langue de bois en ce qui concerne son avenir. Contractuellement lié à l’OM jusqu’à l’été 2021, le champion du monde tricolore qui n’a joué que deux bouts de matchs cette saison à cause de blessures, a bien l’intention de disputer la Ligue des champions la saison prochaine avec le club phocéen. Au cours des trois dernières saisons, l’OM a affiché un déficit supérieur à 200M€, et cela avant la crise financière engendrée par le Covid-19. Pour renflouer ses caisses, l’OM devra dégraisser cet été. Néanmoins, comme le responsable des études économiques du CDES l’assurait dernièrement, Jacques-Henri Eyraud et la direction du club vont devoir passer la seconde dans cette opération. « L’Olympique de Marseille et ses dirigeants vont devoir faire un choix entre conserver Florian Thauvin et chercher à lui faire prolonger son contrat pour éviter un départ en tant que joueur libre l’année prochaine. Ou bien transférer le joueur dès cet été parce que la pire des situations pour un club en recherche de liquidités, ce serait de laisser partir libre un joueur du calibre de Florian Thauvin » . Voici le message que faisait passer Christophe Lepetit ces derniers temps. Cependant, l’entourage de Florian Thauvin a récemment assuré au Phocéen qu’aucune proposition de prolongation n’avait été proposée. De plus, il n’est pas dans les plans du joueur de songer à une prolongation pour le moment.

Payet prolonge, Thauvin pas de discussion

Le 9 mars, le10sport.com vous révélait en exclusivité que l’OM ne comptait pas proposer de prolongation de contrat au clan Florian Thauvin. La crise financière et la diminution des valeurs marchandes des joueurs a poussé l’OM à changer son fusil d’épaule. Désormais, ne pouvant plus le vendre cet été contre un joli chèque, l’une des priorités du club serait de sceller son avenir via un nouvel engagement. D’après nos informations exclusives du 27 juin, l’OM n’a cependant toujours pas bougé alors que pendant ce temps, Dimitri Payet a signé un nouveau bail avec le club phocéen en diminuant drastiquement ses revenus. Dans le dossier Thauvin, il n'y a aucune discussion, aucun début d’échange et de ce fait aucune ébauche d’offre de la part de la direction marseillaise. L’OM pourrait donc attaquer une nouvelle saison sans avoir prolongé Thauvin et risque de le laisser filer gratuitement à la fin du prochain exercice…