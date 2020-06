Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a déjà perdu très gros sur ce mercato…

Publié le 30 juin 2020 à 13h00 par G.d.S.S.

Achraf Hakimi étant plus que jamais bien parti pour s’engager avec l’Inter Milan, le Real Madrid perd un énorme talent avec le latéral droit marocain qui a été révélé en prêt au Borussia Dortmund.

La tendance semble très claire depuis maintenant plusieurs jours : Achraf Hakimi ne restera pas au Real Madrid, et le latéral droit marocain va prendre la direction de l’Inter dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€ : « Le prix est beaucoup plus élevé maintenant. Et il y a un point où nous devons dire : nous ne voulons pas cela et nous ne pouvons pas le faire », indiquait d’ailleurs récemment Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, club où Hakimi a explosé ces deux dernières années en prêt. Et du coup, Zinedine Zidane et le Real Madrid perdent un gros talent…

Hakimi, une nouvelle référence mondiale