Mercato - OM : L'avenir d'une grande pépite de Villas-Boas en passe d'être fixé !

Publié le 30 juin 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que l’OM a récemment annoncé la prolongation de contrat de Dimitri Payet, une autre devrait suivre, celle de Marley Aké.

Le mercato marseillais s’annonce comme une grande incertitude. Le club phocéen sait qu’il doit se préparer à des départs et compte sur les jeunes talents de son centre de formation pour prendre la relève des cadres de l’effectif actuel. En effet, les joueurs les plus bankable de l’effectif comme Duje Caleta-Car, Morgan Sanson ou encore Boubacar Kamara pourraient être amenés à partir cet été pour assainir les comptes du club. Toutefois, le club phocéen pourrait se résoudre à laisser partir d’autres joueurs indésirables aux yeux de la direction. On peut notamment penser à Valère Germain ou Kostas Mitroglou. Reste ensuite à trouver les joueurs pour les remplacer.

Marley Aké bientôt prolongé