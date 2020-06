Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une étonnante alternative trouvée à M'Baye Niang ?

Publié le 30 juin 2020 à 11h15 par La rédaction

Alors que l'OM se cherche un nouvel attaquant, pensant notamment à M'Baye Niang, l'option Loïc Rémy existerait également du côté de la Canebière.

André Villas-Boas l’avait assuré, il ne veut pas faire de la simple figuration en Ligue des Champions la saison prochaine. L’entraîneur portugais veut donc disposer d’un groupe compétitif, capable de jouer sur les différents tableaux. Malgré les soucis financiers de l’OM, la direction marseillaise viserait plusieurs profils intéressants du mercato, à l’image de Pape Gueye, Mickaël Cuisance ou encore M’Baye Niang. Alors que le dossier de l’attaquant du Stade Rennais semble se refroidir, l’OM pourrait avoir une autre solution pour recruter rapidement un avant-centre.

Loïc Rémy proposé à l’OM