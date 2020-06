Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le plan de vol de Claude Puel prend forme pour cet été !

Publié le 30 juin 2020 à 11h00 par A.M.

Très ambitieux pour cet été, Claude Puel a une stratégie bien définie qui consiste à miser sur de jeunes éléments tout en se séparant de plusieurs cadres. Analyse.

Comme révélé par le10sport.com au mois de février, Claude Puel a défini une stratégie claire qui consiste à rajeunir considérablement son effectif et évinçant plusieurs cadres afin d'alléger la masse salariale. Stratégie que l'entraîneur de l'ASSE avait lui-même confirmé dans les colonnes de L'Equipe assurant qu'il était « dans la position d'un bâtisseur d'effectif. Je table sur des jeunes qui ne vont pas représenter un investissement lourd . » Ce plan d'ailleurs rapidement été mis en place avec l'annonce des prolongations successives de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans). Et pour se renforcer, Claude Puel a également assuré que « le club reste solide. Mais il doit essayer de diminuer la masse salariale. Les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles . »

Miser sur la jeunesse... en conservant ses meilleurs joueurs

Et pour la suite des événements, Claude Puel ne compte pas changer ses plans. Ainsi, sa grande priorité se nomme Adil Aouchiche (17 ans) qui va quitter le PSG avant même la signature de son premier contrat professionnel. La piste menant à Vincent Aboubakar pour densifier le secteur offensif a également été évoquée, mais pour cela il faudra vendre. Et cela tombe bien puisque Franck Honorat va rejoindre Brest tandis que Vagner Dias est également sur le départ. Deux dossiers qui pourraient rapporter près de 10M€ dans les caisses stéphanoises, mais qui devraient surtout permettre à l'ASSE d'être en mesure de conserver Denis Bouanga une saison supplémentaire au moins. D'autant plus que comme révélé par le10sport.com, Yohan Cabaye va aussi partir, libre, permettant une belle économie sur la masse salariale. Autrement dit, l'été des Verts s'annonce chaud.