EXCLU - Mercato - ASSE : Bientôt la fin pour Cabaye ?

Publié le 25 juin 2020 à 20h45 par Alexis Bernard

Alors que son contrat à l'ASSE prend fin le 30 juin, Yohan Cabaye se dirige vers un départ, aucun accord n'ayant été trouvé entre les deux parties au sujet d'une prolongation.

Claude Puel a du pain sur la planche. Déjà tourné vers le recrutement pour la saison à venir, l'ASSE doit également négocier avec les joueurs en fin de contrat afin de disputer un dernier matche avec les Verts, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agira de la finale de la Coupe de France le 24 juillet contre le PSG. Loïc Perrin et Yohan Cabaye sont concernés, deux cas récemment évoqués par Claude Puel : « Je voulais faire un point sur Loïc Perrin parce que j'ai lu beaucoup de choses, nous discutons avec lui afin de voir ce qu'il est possible de faire pour la suite de la saison. Yohan Cabaye est aussi dans cette situation. C'est un deal gagnant-gagnant ». Toutefois, concernant l'ancien milieu de terrain parisien, les négociations ne se déroulent pas très bien.

Cabaye se rapproche d'un départ

Selon nos informations, les discussions entre le club et Yohan Cabaye pour prolonger son contrat de quelques mois n'ont pas abouti. Le projet n'emballe pas réellement l'ancien Lillois et à 34 ans, il est fort probable que l'aventure stéphanoise, entamée l'été dernier, s'arrête là aucun accord n'ayant été trouvé entre les deux parties. Par conséquent, Claude Puel devra probablement se passer des services de Yohan Cabaye pour la finale de la Coupe de France, mais également pour la saison prochaine.