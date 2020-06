Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda sur le point d'imiter Dimitri Payet ?

Publié le 30 juin 2020 à 9h45 par La rédaction

Steve Mandanda (35 ans) verrait d’un bon œil l’idée d’une prolongation de contrat à l’OM. Le gardien marseillais serait même prêt à faire des efforts financiers comme a pu le faire Dimitri Payet.

La saison dernière, Steve Mandanda (35 ans) est redevenu le gardien indispensable qu’il était. Alors qu’André Villas-Boas lui avait redonné le brassard de capitaine en début de saison, le portier français a enchaîné les bonnes prestations et a été l’un des grands acteurs de la réussite de l’OM en Ligue 1. Même s’il est de retour à son top niveau, le Marseillais arrive bientôt à la fin de son contrat. En effet, son bail expirera en juin 2021. Mais Jacques-Henri Eyraud pourrait bien tenter de prolonger le capitaine marseillais, dans les mêmes conditions que Dimitri Payet. Et le gardien de but n’y serait pas opposé…

Mandanda accepterait de faire des efforts financiers