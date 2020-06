Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rachat, McCourt… Boudjellal recadre Eyraud !

Publié le 30 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

En réponse à la position ferme de Jacques-Henri Eyraud sur la vente de l’OM, Mourad Boudjellal a tenu à rappeler au président que l’offre de rachat était destinée au propriétaire du club phocéen.

Vendredi dernier, après l’information divulguait par Var-Matin , Mourad Boudjellal prenait la parole sur les ondes de RMC pour faire savoir qu’il était porteur d’une offre de rachat pour l’OM grâce à des fonds du Moyen-Orient. Dans la foulée de la déclaration de l’ancien président du Racing Club de Toulon, les témoignages se sont multipliés. Lors de la conférence de presse organisée samedi par l’OM afin de finalement annoncer la prolongation de Dimitri Payet, Jacques-Henri Eyraud a lâché la phrase suivante : L’OM n’est pas à vendre. De passage dans le Super Moscato Show pour RMC , Mourad Boudjellal a fait passer un message clair au président Eyraud.

« Est-ce que la déclaration de M.Eyraud était signée par M.McCourt ? »