Mercato - OM : Daniel Riolo prend position pour la vente du club !

Publié le 30 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors qu’une nouvelle rumeur de vente agite la cité phocéenne, Daniel Riolo a donné son point de vue sur une possible vente de l’OM.

Depuis vendredi, la rumeur de rachat de l’OM par un fonds d’investissement émirati représenté par Mourad Boudjellal accapare l’actualité marseillaise. L’ancien président du Rugby Club Toulonnais a surpris tout le monde vendredi dernier lorsqu’il a annoncé défendre un projet de reprise de l’OM qui devrait être bientôt présenté à l'État-Major du club. Si Jacques-Henri Eyraud a très vite réagi en affirmant qu’une vente de l'OM n’était pas du tout au programme du clan McCourt, certains pensent qu’il ne pourrait s’agir que d’un discours de façade. C’est en tout cas ce que semble croire Daniel Riolo.

« Évidemment que l'OM est à vendre »