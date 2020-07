Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L'OM annonce sa première recrue !

Publié le 1 juillet 2020 à 17h31 par La rédaction mis à jour le 1 juillet 2020 à 17h41

Le mercato de l'OM est lancé. Et comme attendu, la première recrue estivale du club phocéen se nomme Pape Gueye.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM et Pape Gueye ont un accord depuis quasiment deux semaines. Et le club phocéen a bel et bien officialisé l'arrivée du milieu de terrain. Un dossier pourtant compliqué puisqu'après s'être engagé avec Watford libre suite à la fin de son bail au Havre, Pape Gueye s'est rendu compte que l'accord conclu n'était pas en adéquation avec ce qui avait été prévu. Par conséquent, l'OM en a profité pour sauter sur l'occasion et s'offrir Pape Gueye, première recrue estivale du club phocéen qui a déjà levé l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez. A noter que, comme nous vous l'annoncions, Le milieu défensif de 21 ans a paraphé un contrat de quatre ans à l'OM, soit jusqu'en juin 2024. Et il portera le numéro 22.