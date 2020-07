Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les trois prochaines ventes ont déjà été identifiées ?

Publié le 1 juillet 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

L’OM étant toujours dans l’obligation de vendre durant ce mercato estival, plusieurs éléments du club phocéen devraient partir dans les semaines à venir. Et les priorités semblent clairement avoir été définies à cet effet…

Ça bouge à l’OM ! Après avoir dernièrement acté la prolongation de contrat de Dimitri Payet et le recrutement définitif d’Alvaro Gonzalez, le club phocéen est sur le point d’accueillir Pape Gueye. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le milieu de terrain a trouvé un accord contractuel avec l’OM, sur les bases d’un bail de quatre ans à hauteur de 1,5M€ par mois. Mais qu’en est-il des ventes, alors que Jacques-Henri Eyraud va devoir récupérer 60M€ pour éviter une sanction de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier ?

Kamara, la plus belle valeur marchande

L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que Boubacar Kamara (20 ans), dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec l’OM, ne sera évidemment pas retenu en cas d’offre intéressante cet été, d’autant que le jeune défenseur central (ou milieu défensif) représente la plus belle valeur marchande de l’effectif. Pourtant, ces derniers mois, Kamara n’avait pas caché son envie de rester à l’OM la saison prochaine pour y découvrir la Ligue des Champions, mais l’international espoirs tricolore pourrait bien être rattrapé par la réalisé économique du contexte marseillais…

Sanson mise sur un départ

De son côté, Morgan Sanson (25 ans) semble avoir les idées plus claires, puisque L’Equipe rappelle ce mercredi que le milieu de terrain de l’OM s’est rapproché du très influent agent Pini Zahavi qui a ses connections au sein des grandes écuries de Premier League. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Vélodrome, Sanson paraît donc plus que jamais promis à un départ, et reste désormais à savoir si l’OM parviendra à récupérer une très belle somme le concernant.

Strootman toujours poussé vers la sortie ?