Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour la succession de Meunier !

Publié le 1 juillet 2020 à 18h15 par D.M.

Le PSG recherche un nouveau latéral droit capable de prendre la succession de Thomas Meunier et aurait ciblé Hamari Traoré. Toutefois, le joueur du Stade Rennais devrait rester en Bretagne la saison prochaine comme l'a confié son président Nicolas Holveck.

« On a aussi un côté droit. C’est nécessaire de trouver une solution pour remplacer Thomas Meunier » déclarait Thomas Tuchel en conférence de presse le 26 juin dernier. En effet, le latéral droit belge n’a pas prolongé son contrat avec le PSG et s’est engagé officiellement avec le Borussia Dortmund. Colin Dagba est ainsi le seul spécialiste du poste présent dans l’effectif parisien. Une situation qui pousse Leonardo à explorer le marché afin de dénicher un joueur capable d’évoluer sur le côté droit de la défense. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG a coché le nom de Timothy Castagne (Atalanta Bergame). Le dirigeant brésilien suivrait également Hamari Traoré qui évolue au Stade Rennais.

« Je suis plutôt optimiste quant au fait qu’Hamari Traoré soit là la saison prochaine »