Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie sur le départ de Kouassi...

Publié le 5 juillet 2020 à 3h15 par A.M.

Quelques jours après le départ de Tanguy Kouassi, qui a quitté le PSG pour s'engager avec le Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge s'est ravi du choix du jeune défenseur français.

« J'avais une bonne relation avec ce coach, je lui suis très reconnaissant mais j'ai fait le choix de changer. Il fallait que je découvre autre chose ». Il y a quelques jours, Tanguy Kouassi expliquait les raisons de son départ du PSG. Le jeune défenseur n'a pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur et s'est engagé au Bayern Munich. Un choix qui enchante Karl-Heinz Rummenigge, président du club bavarois.

«Nous sommes heureux qu'il ait choisi de nous rejoindre»