Mercato - PSG : Zidane s'attaquerait à une grande pépite de Tuchel !

Publié le 4 juillet 2020 à 16h45 par La rédaction

En plus du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, le Real Madrid serait aussi intéressé par une pépite du PSG. Et la menace des Merengue serait forte...

Comme cela est le cas depuis plusieurs années désormais, Leonardo a bien du mal à gérer les jeunes pépites du PSG. Effectivement, après le départ officiel de Tanguy Kouassi au Bayern Munich ou encore celui d’Adil Aouchiche visiblement vers l’ASSE, le directeur sportif du PSG pourrait voir El Chadaille Bitshiabu, jeune joueur de 15 ans du centre de formation, se diriger doucement vers la porte de sortie. Alors que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se seraient déjà manifestés dans ce dossier, voilà que le Real Madrid ferait une entrée tonitruante.

Le Real Madrid en pole position ?