Mercato - PSG : Leonardo sur le point de perdre une nouvelle pépite ?

Publié le 4 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

Après le départ officiel de Tanguy Kouassi au Bayern Munich ainsi que celui d’Adil Aouchiche, Leonardo serait sur le point de perdre un nouveau joyau de la formation du PSG, qui serait sur les tablettes de nombreux clubs européens…

Le PSG finira-t-il par apprendre la leçon ? Après avoir perdu Tanguy Kouassi, parti officiellement au Bayern Munich, et Adil Aouchiche, qui se dirige vers l’ASSE, le PSG pourrait perdre un nouveau joyau de son centre de formation. Les deux joueurs précédents ont refusé de signer leur premier contrat professionnel avec le club de la capitale suite à de nombreux désaccords, qu’ils soient sportifs ou financiers. Et Leonardo pourrait bien s’en mordre les doigts, surtout qu’un autre jeune joueur pourrait quitter le cocon parisien…

El Chadaille Bitshiabu, direction l’Allemagne ?