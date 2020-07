Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tanguy Kouassi répond à Thomas Tuchel !

Publié le 2 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Tanguy Kouassi a rejoint le Bayern Munich. Pour sa première présentation à la presse, le joueur a tenu à expliquer son choix de quitter le PSG.

C’est désormais officiel, Tanguy Kouassi est un joueur du Bayern Munich. Alors qu'il n'avait pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, le joueur s’est donc engagé librement avec le club bavarois. La signature de Tanguy Kouassi au Bayern Munich marque la fin d’un feuilleton tumultueux, durant lequel la décision du joueur de ne pas vouloir s’engager avec son club formateur a fait beaucoup parler. Une situation qui a aussi attristé l’entraineur parisien Thomas Tuchel qui déclarait il y a quelques jours : « Tanguy, ce n’est pas un secret que je l’aime beaucoup. Il a joué contre Dortmund, le match le plus important, sans contrat pro, à 17 ans. Il méritait la confiance. Il avait un grand futur dans ce club. Il le sait, ce n’était pas le moment pour quitter le club. Pas du tout. On avait confiance, il avait des minutes. C’était possible pour lui de jouer en 6 et défenseur central. C’était un joueur clé. Je ne peux pas comprendre. Je suis triste. C’est comme ça. »

Kouassi remercie Tuchel