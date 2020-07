Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane répond à James Rodriguez !

Publié le 1 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Frustré par son faible temps de jeu au Real Madrid, James Rodriguez a fait savoir son mécontentement dernièrement. Des propos auxquels Zinedine Zidane a tenu à répondre en conférence de presse.

Entre Zinedine Zidane et James Rodriguez ce n’est pas l’amour fou. Très peu utilisé cette saison par l'entraîneur français (seulement 8 matchs joués en Liga cette saison), le milieu offensif merengue n’est pas content de sa situation actuelle. Ayant une situation similaire à celle de Gareth Bale, James Rodriguez enchaîne les matchs sur le banc et a fait savoir son mécontentement dernièrement dans des propos accordés cette semaine à Gol Caracol : « On ne sait pas ce qu'il se passera à l'avenir, mais s'ils me donnent le choix, je choisirais un club où je pourrais montrer ce que je sais faire ». Interrogé de nouveau sur la situation du joueur colombien, Zinedine Zidane a de nouveau répondu à son joueur :

«Nous continuerons de la même manière. »