Mercato - PSG : David Alaba prend une grosse décision pour son avenir !

Publié le 1 juillet 2020 à 23h15 par La rédaction

Dans les papiers de Leonardo, David Alaba n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Alors que ces dernières jours, la tendance était à un départ, il semblerait que la réalité soit totalement différente...

David Alaba va t’il quitter le Bayern Munich ? Ne disposant plus que d'une année de contrat avec le club bavarois, l’hypothèse d’un départ n’est pas à exclure pour l’international autrichien d’autant que ses agents l’auraient proposé à de nombreux cadors européens. Outre le Real Madrid, révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et Leonardo apprécieraient sa polyvalence, étant capable de jouer à gauche et dans l’axe en défense ainsi qu’au milieu de terrain. Un possible départ qui découle aussi de l’incertitude des intentions du Bayern Munich à l’égard de son latéral gauche. Alors qu’une tendance était à un départ cet été, il semblerait que les dirigeants bavarois aient revu leur position…

Une offre de 15M€ net par an refusée !