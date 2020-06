Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane pour cette piste défensive

30 juin 2020

Alors que le Bayern Munich avait déclaré intransférable David Alaba, il semblerait que le club bavarois ait revu sa position concernant son latéral gauche autrichien.

Quel sera l’avenir de David Alaba ? Titulaire indiscutable au Bayern Munich, l’international autrichien était associé ces dernières semaines à des rumeurs concernant un départ. En fin de contrat dans un an, le latéral gauche n’a toujours pas prolongé avec le club allemand, et sa situation contractuelle aurait attiré de nombreux cadors européens. Le PSG, Manchester City ou encore le Real Madrid seraient sur les rangs, comme révélé en exclusivité dans le 10sport en avril dernier. Alerté par ces intérêts, le Bayern Munich avait déclaré dans un premier temps intransférable David Alaba, mais il se pourrait bien que les dirigeants bavarois aient revu leur position concernant l’international autrichien.

Alaba proposé à de nombreux clubs européens !