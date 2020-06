Foot - Mercato

Mercato - Bayern Munich : Ivan Perisic toujours pas fixé pour son avenir !

Publié le 30 juin 2020 à 20h42 par La rédaction

Actuellement en prêt du côté du Bayern Munich, Ivan Perisic n’est toujours pas fixé concernant son avenir la saison prochaine. Le club allemand ne voudrait pas payer l'option d'achat fixée préalablement avec l'Inter...