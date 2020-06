Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur l’avenir de Quique Setien !

Publié le 30 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Ancien président du FC Barcelone, Joan Laporta a affirmé que les rumeurs de départ de Quique Setién étaient tout simplement fausses.

Quique Setién serait plus que jamais sur la sellette. L’entraîneur du FC Barcelone pourrait, selon certains, être limogé en cas de mauvaises performances face à l’Atlético de Madrid et face à Villarreal. Annoncé sur le départ par la presse catalane, Setién a récemment esquivé l’idée d’un départ du Barça. « Si je m'inquiète pour mon avenir après la réunion tendue avec les joueurs ce dimanche ? Nous avons des réunions plus souvent. Hier, nous avons parlé de plusieurs sujets différents, mais nous nous sommes concentrés sur le football et sur ce qu'il faut mieux faire », avait déclaré l’entraîneur du FC Barcelone.

« Les informations ne sont pas correctes »