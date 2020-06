Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién aurait reçu un ultimatum pour son avenir !

Publié le 29 juin 2020 à 23h00 par D.M.

En cas de mauvaises performances cette semaine, face à l’Atlético et Villarreal, Quique Setién pourrait être limogé. Entraîneur de l’équipe réserve, Francisco Javier Garcia Pimienta pourrait le remplacer sur le banc.

« Si la relation de confiance est rompue avec mon vestiaire ? La relation avec les joueurs est bonne. A certains moments, il peut y avoir des différends, mais je ne vois aucun problème qui mérite d'être évoqué, loin de là. Si je m'inquiète pour mon avenir après la réunion tendue avec les joueurs ce dimanche ? Nous avons des réunions plus souvent. Hier, nous avons parlé de plusieurs sujets différents, mais nous nous sommes concentrés sur le football et sur ce qu'il faut mieux faire » a déclaré ce lundi Quique Setién en conférence de presse. Il faut dire que le technicien aurait perdu la confiance de ses joueurs et son avenir est de plus en plus incertain. Selon les dernières informations de Goal , la direction du FC Barcelone aurait acté son départ à la fin de la saison. Mais selon la presse catalane, un changement d’entraîneur pourrait arriver beaucoup plus tôt.

Deux rencontres pour convaincre