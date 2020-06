Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic, Arthur… Le coup de gueule de Sarri !

Publié le 29 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Présent en conférence de presse, Maurizio Sarri a évoqué l’échange entre Arthur et Miralem Pjanic. L’occasion pour le technicien de pousser un coup de gueule sur le mercato.

C’est désormais officiel ! Arthur va quitter le FC Barcelone à la fin de la saison et prendre la direction de la Juventus. Le milieu de terrain brésilien s’est engagé avec le club italien pour une opération estimée à 72M€ + 10M€ de bonus. Un transfert qui permet à Miralem Pjanic de rejoindre le FC Barcelone pour 60M€ + 5M€ bonus. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri a évoqué cet échange entre Miralem Pjanic et Arthur.

« Je ne veux pas perdre d'énergie derrière le marché »