Mercato - Barcelone : Arthur sort du silence après son départ !

Publié le 29 juin 2020 à 19h00 par Th.B. mis à jour le 29 juin 2020 à 19h02

Arthur Melo s’est officiellement engagé à la Juventus à la suite d’un échange avec complément financier entre le FC Barcelone et la Vieille Dame. Il a évoqué sur son compte Twitter son départ.

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines. C’est désormais officiel. Arthur Melo disputera la fin de la saison avec le FC Barcelone avant de plier bagage pour rejoindre Turin contre un chèque de 72M€ et 10M€ de bonus. Lors des cinq prochaines saisons, l’international brésilien sera contractuellement lié à la Juventus alors que Miralem Pjanic fait le chemin inverse. Alors qu’il semblait initialement réticent à l’idée de quitter le FC Barcelone, Arthur a finalement revu sa position. Sur son compte Twitter , le joueur s’est enflammé pour sa nouvelle aventure.

« Je sais que je vais faire partie d'un grand club »

« Merci pour le grand intérêt de la Juventus et pour l'intégration dans le club. Je sais que je vais faire partie d'un grand club ; il y a de nombreux défis à relever ensemble avec les joueurs bianconeri ». a premièrement confié Arthur Melo avant d’assurer qu’il allait continuer à donner le maximum pour le Barça jusqu’au bout de la saison. « Maintenant, concentrés sur le présent, nous avons des objectifs importants à Barcelone et je continuerai à donner le meilleur de moi-même : pour mes coéquipiers et tous les supporters. Merci beaucoup pour votre soutien ! » . À seulement 23 ans, Arthur Melo pourra prochainement dire qu’il a joué aux côtés de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.