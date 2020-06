Foot - Mercato

Mercato - Monaco : Départ acté pour Kamil Glik ?

Publié le 30 juin 2020 à 18h55 par La rédaction

Alors que son contrat se finit dans un an, Kamil Glik pourrait quitter l’AS Monaco et retourner en Italie, plus précisément du côté de Benevento.