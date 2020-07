Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lewandowski évoque un intérêt pour le Real Madrid !

Publié le 1 juillet 2020 à 21h00 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid à l’été 2018, Robert Lewandowski a mûrement réfléchi à un transfert à la Casa Blanca avant de revoir sa position et de rester au Bayern Munich.

En 2014, Robert Lewandowski choisissait de quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre le cador de Bundesliga : le Bayern Munich. Au printemps 2018, et alors que le Real Madrid se dirigeait vers un troisième sacre consécutif en Ligue des champions, l’homme aux 240 buts avec le Bayern Munich a été annoncé du côté du club merengue pour un transfert. En 2014, son ancien représentant avait déjà révélé qu’il aurait pu signer en faveur du Real Madrid avant de finalement s’engager avec le Bayern. Invité à s’exprimer sur son transfert avorté au Real en 2018, Robert Lewandowski a reconnu avoir hésité.

« Le Real est un grand club, bien sûr, j'y pensais »