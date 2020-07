Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange avec Neymar ? Griezmann prend une grande décision !

Publié le 1 juillet 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

En pleine galère au FC Barcelone, Antoine Griezmann continue de ronger son frein en étant dans le doute pour son avenir. Une situation qui a poussé la presse espagnole à relancer l'hypothèse d'un échange avec Neymar. Mais encore faut-il que le Français accepte d'être utilisé comme monnaie d'échange.

Rien ne va plus pour Antoine Griezmann. Recruté pour 120M€ il y a un an, le Champion du monde n'arrive pas à s'intégrer au FC Barcelone où il évolue dans l'ombre de Lionel Messi. Pire encore, suite à ses prestations poussives depuis la reprise, l'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid a été relégué sur le banc de touche par Quique Setién. Mardi soir, contre son ancien club, Antoine Griezmann est même entré en jeu à la 90e minute. Un affront qu'il aurait très mal vécu, poussant son père à s'en prendre à l'entraîneur du Barça. « Pour tenir ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion dans les mains et ce n'est pas le cas, vous êtes un simple passager », a ainsi lâché Alain Griezmann. Une situation qui relance évidemment les spéculations au sujet de son avenir. Et la presse espagnole évoque même la possibilité d'un échange avec Neymar.

Griezmann n'a pas l'intention de servir de monnaie d'échange...

Déjà l'été dernier la possibilité de cet échange avait été évoquée compte tenu du fait que Neymar voulait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone. En manque de liquidités, le Barça n'a d'autres choix que d'envisager des échanges afin d'obtenir le retour de la star brésilienne. Mais d'après les informations du Parisien , en coulisses Antoine Griezmann est catégorique, il ne veut pas entendre parler de cette hypothèse. Il est inconcevable aux yeux du Champion du monde d'être utilisé en monnaie d'échanges seulement un an après son arrivée en Catalogne. D'ailleurs, sa position est la même pour un éventuel deal avec Lautaro Martinez, la priorité du club blaugrana pour cet été. D'autre part, selon The Athletic , le Barça n'a pas encore l'intention de céder Antoine Griezmann qui dispose d'un contrat qui court jusqu'en juin 2024.

... Et veut finir sa carrière en Espagne