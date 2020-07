Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arthur, l’énième flop de l’ère Bartomeu ?

Publié le 1 juillet 2020 à 20h00 par A.C.

Recruté pour près de 31M€ à Gremio, Arthur Melo devait s’installer durablement au milieu de terrain du FC Barcelone. Il n’aura toutefois tenu que deux saisons, en Catalogne.

C’est officiel. Alors que la Juventus et le FC Barcelone négocient depuis des longues semaines, un accord a été trouvé pour Arthur Melo, ainsi que Miralem Pjanic. Le premier va rejoindre la Juventus pour 72M€, plus 10M€ de bonus variables, tandis que le second fera le chemin inverse pour s’installer à Barcelone. Un échange pas vraiment compris par tous en Catalogne et qui semble avoir déclenché des vives réactions au sein du vestiaire. La cible des critiques n’est autre que le président Josep Maria Bartomeu, dont la cote de popularité semble descendre en flèche depuis quelques saisons, auprès des supporters comme auprès de certains cadres du Barça.

Arthur, de successeur de Xavi à indésirable