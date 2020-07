Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 1 juillet 2020 à 20h45 par A.C.

Lorenzo Pellegrini, suivi de près par Leonardo et le PSG, pourrait bien être vendu par l’AS Roma, qui fait face à plusieurs problèmes.

Le prochain coup de Leonardo devrait être au milieu de terrain. Nous vous expliquons depuis plusieurs semaines que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, souhaite frapper un gros coup dans ce secteur de jeu. Selon nos informations, sa priorité reste Sergej Milinkovic-Savic, pour qui Chelsea est également entré en jeu. Mais Leonardo a d’autres cordes à son arc, puisqu’il suit également Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma, comme nous vous l’avons expliqué le 10 juin dernier.

La Roma obligée de vendre Pellegrini ou Zaniolo ?