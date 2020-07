Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Chelsea débarque pour Milinkovic-Savic !

Publié le 1 juillet 2020 à 11h15 par La rédaction

Priorité du recrutement du PSG, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) vient de voir Chelsea entrer dans le dossier. Un concurrent très solide pour Leonardo.

Après avoir dégainé une offre pour Sergej Milinkovic-Savic, le PSG tente de convaincre la Lazio Rome de lâcher son prodige serbe. Mais pour l’heure, les dirigeants romains jouent la montre. Ils souhaitent remettre à plus tard les négociations, soucieux de pouvoir conserver Sergej Milinkovic-Savic jusqu’à la fin de la saison en cours. Comme révélé par le10sport.com, Paris a transmis une offre de 60 millions d’euros et ne souhaite pas revoir à la hausse cette proposition. Dans ce dossier, le Real Madrid et les deux Manchester sont également présent. Mais depuis quelques jours, un nouveau concurrent vient d’entrer en scène…

Chelsea contacte les représentants de Milinkovic-Savic

Selon nos informations, Chelsea fait désormais partie du dossier Milinkovic-Savic. Des contacts ont très récemment eu lieu avec les représentants du joueur. Plusieurs indiscrétions nous indiquent que c’est même Claude Makelele, conseiller du président de Chelsea, qui aurait entrepris des démarches. Heureux hasard, l’ancien milieu de terrain français a joué au PSG en même temps que Mateja Kezman, aujourd’hui agent et gestionnaire des intérêts de Sergej Milinkovic-Savic. Un contact privilégié, utilisé par Makelele, pour prendre position dans le dossier… Un danger clairement identifié pour le PSG et surtout Leonardo, qui fait du Serbe son absolue priorité pour cet été.