Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur l’avenir de Kai Havertz !

Publié le 3 juillet 2020 à 21h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid ou encore du Bayern Munich pour la saison prochaine, l’international allemand du Bayer Leverkusen Kai Havertz est très courtisé sur le marché des transferts. La Premier League lui fait de l’œil, et Kai Havertz aurait pris sa décision concernant sa prochaine destination…

L’avenir de Kai Havertz du côté du Bayer Leverkusen reste toujours incertain pour la saison prochaine. Après avoir accroché une 5e place en Bundesliga, l’international allemand doit disputer la Ligue Europa avec son club la saison prochaine. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, du Real Madrid ou encore de plusieurs écuries de Premier League, le milieu offensif de la Mannschaft pourrait rapidement se retrouver dans un nouveau championnat dès cet été…

« Il rêve de rejoindre la Premier League »