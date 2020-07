Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas face à une énorme concurrence pour Boga !

Publié le 3 juillet 2020 à 19h45 par La rédaction

Toujours en quête de renforts, l’OM s'intéresse à Jérémie Boga comme vous l'a révélé le 10 Sport, mais le club phocéen devra faire face à une concurrence féroce dans ce dossier.

L’OM fait partie des prétendants pour Jérémie Boga. Alors que son secteur offensif pourrait prochainement être amputé d’un ou plusieurs éléments, la direction de l’OM va devoir trouver des solutions pour maintenir une équipe suffisamment compétitive la saison prochaine. Le club pourrait tenter de recruter Jérémie Boga une fois plusieurs ventes effectuées comme nous vous l’avions révélé récemment, mais l’OM ne serait pas le seul club à vouloir s’attacher les services du joueur de Sassuolo.

Une multitude de clubs sur les traces de Jérémie Boga