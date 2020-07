Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne pépite de Tuchel qui justifie son départ !

Publié le 3 juillet 2020 à 18h45 par La rédaction

A seulement 17 ans et promis à un bel avenir, Ziyad Larkeche a signé son premier contrat professionnel à Fulham, très loin du Paris Saint-Germain. Le jeune latéral gauche se livre sur son départ.

En plus d’être en passe de voir Adil Aouchiche, jeune joueur du centre de formation, poser ses valises à l’AS Saint-Etienne juste après l’officialisation de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a vu une autre de ses pépites quitter la capitale française. Ziyad Larkeche, latéral gauche de 17 ans en fin de contrat le 30 juin dernier, s’est récemment engagé avec Fulham. Surclassé dans toutes les catégories jeunes du PSG, le joueur français a justifié son départ.

« C’était le meilleur choix qui s’offrait à moi. »