Mercato - Barcelone : Xavi, Neymar… Des solution trouvées pour éviter le départ de Messi ?

Publié le 3 juillet 2020 à 16h30 par T.M.

Ce vendredi, la presse espagnole a lâché une bombe concernant l’avenir de Lionel Messi. Alors que le joueur du FC Barcelone discutait dernièrement d’une prolongation de contrat, il aurait finalement changé d’avis, envisageant de partir à la fin de son contrat, en juin 2021. Toutefois, certains arguments pourraient finalement convaincre l’Argentin de revenir sur cette décision.

Un coup de tonnerre en préparation au FC Barcelone ? Alors que le club catalan souhaiterait repousser le plus loin possible la date du départ de Lionel Messi, elle pourrait finalement intervenir l’été prochain. Alors que dernièrement il était question de discussions avancées entre le club catalan et le clan de l’Argentin pour une prolongation de contrat, le climat actuel semblerait avoir miné le moral du sextuple Ballon d’Or. En effet, selon les informations de la Cadena Ser , Messi aurait décidé de mettre un terme aux discussions pour sa prolongation. Fatigué par la situation actuelle en Catalogne, La Pulga voudrait donc changer d’air à la fin de son contrat, qui expire donc à l’été 2021. Une version toutefois démentie pour Mundo Deportivo du côté du Barça. Il n’empêche que la vie sans Lionel Messi pourrait arriver très vite, mais inverser la tendance pourrait encore être possible…

L’argument Xavi !

Comme convaincre Lionel Messi de revenir sur cette décision de partir à l’issue de son contrat ? Telle est la question à laquelle le FC Barcelone devra tenter de répondre dans les prochains mois. Et la première réponse pourrait se nommer Xavi. L’ancien joueur du club catalan est actuellement pressenti pour venir succéder à Quique Setien au poste d’entraîneur. Il était d’ailleurs récemment expliqué que plusieurs joueurs cadres du Barça avaient ces dernières semaines appelé à plusieurs reprises l’Espagnol. Une arrivée de Xavi pourrait ravir au plus haut point le vestiaire blaugrana et notamment Lionel Messi. En effet, ce n’est clairement pas l’amour fou entre le numéro 10 barcelonais et Quique Setien, ainsi que son adjoint Eder Sarabia. Des tensions qui ont d’ailleurs été dernièrement filmées et qui ont fait énormément réagir. Par conséquent, remplacer Setien par Xavi pourrait être un message plus que positif du FC Barcelone pour espérer convaincre sa star de revenir sa décision.

Des retrouvailles Neymar-Messi

Avec Xavi, le FC Barcelone pourrait donc tenir une première piste pour conserver Lionel Messi. Mais un autre événement pourrait faire plaisir à l’Argentin : le retour de Neymar. Ayant évolué ensemble entre 2013 et 2017, les deux joueurs ont noué des liens très forts sur et en dehors des terrains. Et La Pulga voudrait désormais raviver la flamme. Il est d’ailleurs désormais connu que Messi n’était pas vraiment pour l’arrivée d’Antoine Griezmann l’été dernier, préférant voir Neymar revenir du PSG. Acter ce retour cet été pourrait donc être parfait pour Josep Maria Bartomeu. Mais reste encore à trouver un accord avec Leonardo et le club de la capitale. Et pour cela, le Barça serait visiblement prêt à mettre les petits plats dans les grands. Ces dernières heures, la presse espagnole a notamment annoncé une offre colossale qui verrait Antoine Griezmann et Philippe Coutinho rejoindre le PSG quand Neymar ferait lui le chemin inverse et poserait ses valises au Camp Nou. En fonction du dénouement, là encore, cela pourrait influencer la position du joueur de 33 ans.