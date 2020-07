Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait en pole position pour Bennacer !

Publié le 3 juillet 2020 à 16h15 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo, Ismaël Bennacer pourrait rejoindre le PSG cet été. Le club de la capitale aurait effectivement un sérieux avantage sur les autres cadors européens aussi intéressés par le milieu algérien.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain risque d’être très mouvementé et Leonardo aurait la ferme intention de renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG n’a d’ailleurs pas tardé à préparer ce gros chantier puisque qu’en plus de se rapprocher de la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo aurait fait d’Ismaël Bennacer une grande priorité. Une belle offre d'un montant global de 40M€ serait d’ailleurs déjà sur la table du Milan AC comme vous l’avait révélé le10sport.com en exclusivité il y a quelques semaines. Très convoité, le milieu algérien pourrait déposer ses valises au PSG dès cet été !

Le PSG en tête de la course ?