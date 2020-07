Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un effort de 10M€ demandé à Leonardo pour Bennacer ?

Publié le 3 juillet 2020 à 15h15 par T.M.

Pour se renforcer au milieu de terrain, le PSG a coché le nom d’Ismaël Bennacer. Alors que l’Algérien évolue actuellement au Milan AC, son transfert vers le club de la capitale se jouerait actuellement à 10M€…

Plusieurs recrues sont attendues cet été au PSG. A la recherche d’un défenseur central pour oublier Thiago Silva, Leonardo s’est également mis en quête d’un milieu de terrain. Et pour répondre à ce besoin, Le 10 Sport vous révélait dernièrement que du côté de Doha, on réclamait notamment l’arrivée d’Ismaël Bennacer. Actuellement au Milan AC, l’Algérien réalise une belle première saison en Lombardie. De quoi interpeller le club de la capitale, qui se préparerait pour accueillir Bennacer. Ainsi, selon les dernières informations de Compétition , Leonardo aurait d’ores et déjà proposé un contrat de 5 ans et un gros salaire à l’agent du joueur de 22 ans. Reste encore à se mettre également d’accord avec le Milan AC.

Un transfert à 50M€ ?