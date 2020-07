Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi tout proche d’un retour en Italie cet été ? Il répond !

Publié le 3 juillet 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que la Juventus et Naples auraient tenté de recruter Mauro Icardi avant que ce dernier ne finisse par être définitivement transféré au PSG, il rétablit ses vérités à ce sujet.

Le 31 mai dernier, le PSG officialisait le recrutement définitif de Mauro Icardi en provenance de l’Inter, dans le cadre d’un transfert fixé à 50M€ +10M€. Pourtant, les semaines qui ont précédé cette officialisation, de nombreuses spéculations provenaient d’Italie concernant un vif intérêt de la Juventus ou encore de Naples qui souhaitaient récupérer Icardi cet été. Mais le buteur argentin du PSG avait, semble-t-il, les idées très claires à ce sujet…

Icardi n’a pas songé à revenir en Italie