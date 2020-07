Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salaire, contrat… Leonardo aurait fait une grande promesse au clan Bennacer !

Publié le 3 juillet 2020 à 13h30 par T.M.

A la recherche de renfort au milieu de terrain, Leonardo est notamment intéressé par Ismaël Bennacer, joueur du Milan AC. Et il semblerait que le directeur sportif du PSG ait fait de grosses promesses dans ce dossier.

Après avoir acté le renfort définitif de Mauro Icardi, Leonardo a d’autres gros chantiers à résoudre au PSG. L’une des priorités serait notamment de recruter un nouveau milieu de terrain pour étoffer un peu plus l’effectif de Thomas Tuchel. Pour cela, le directeur sportif brésilien regarderait du côté de la Serie A, ayant coché les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Ismaël Bennacer (Milan AC). D’ailleurs, en ce qui concerne l’international algérien, Le 10 Sport vous a ainsi révélé que c’est notamment du côté de Doha que l’on réclame cette arrivée. Un joueur pour lequel le PSG est déjà passé à l’action. Selon nos informations, deux offres ont déjà été formulées, à hauteur de 30M€ et 40M€, qui ont toutefois été refusées par le Milan AC. Pas de quoi décourager Leonardo qui continuerait ses manoeuvres dans ce dossier en coulisses.

Bennacer sait ce qui l’attend au PSG !

Ismaël Bennacer sera-t-il un joueur du PSG la saison prochaine ? Pour convaincre le joueur du Milan AC, Leonardo serait en tout prêt à mettre les petits plats dans les grands. Et selon les informations du média algérien, Compétition , les bases du contrat du joueur de 22 ans auraient déjà été posées. En effet, le directeur sportif du PSG aurait fait savoir à l’agent de Bennacer qu’il serait prêt à faire de gros efforts financiers pour régler l’opération et cela pourrait se répercuter avec un contrat de 5 ans, assorti d’un salaire « mirobolant », dont la somme n’a toutefois pas été dévoilée. Une offre que Bennacer aurait d’ailleurs fait savoir à la direction du Milan AC, reste maintenant à savoir ce qu’en diront les Rossoneri. Alors que 40M€ n'ont déjà pas suffi, il va donc falloir monter un peu plus l'offre pour espérer parvenir à un avenir. Mais jusqu'à où ? Et Leonardo sera-t-il prêt à réaliser cet effort ?

